"Зенит" – "Ростов": почему Вилков не наказал зенитовцев пенальти?

Момент с неназначенным пенальти в матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов". Главный арбитр Михаил Вилков и защитник питерской команды Миха Мевля.

Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ростов" Михаил Вилков не назначил пенальти в ворота питерской команды на 16-й минуте, потому что рука защитника Михи Мевли была прижата и не увеличивала площадь тела.

На 16-й минуте встречи ростовчанин Сергей Паршивлюк показывал, что Мевля сыграл рукой в своей штрафной, и предлагал вместо углового удара выполнить пенальти.

Однако Вилков настоял на своем и был прав. В штрафной площади "Зенита" действительно произошел контакт мяча с правым локтем Мевли. Но его рука была прижата к корпусу тела. В этом случае 11-метровый назначать не следовало. (Александр Бобров)