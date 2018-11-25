"Зенит" - "Ростов": Анюков впервые в сезоне РПЛ сыграет с первых минут

Стали известны составы "Зенита" и "Ростова" на матч 15-го тура РПЛ. С первых минут на поле появится капитан петербуржцев Александр Анюков, который в этом сезоне провел в чемпионате пять игр, из которых ни одну не начинал с первых минут.

"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля - Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев - Дзюба, Дриусси.

Запасные - Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Набиуллин, Чернов, Скроботов, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев - Юсупов, Гацкан, Зуев, Гулиев - Сигурдарсон.

Запасные - Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Салетрос, Логашов, Майер, Кьяртанссон, Щабрин.

"Зенит" - "Ростов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)