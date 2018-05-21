"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018

"Зенит" в англоязычном Твиттере отреагировал на непопадание в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 полузащитника Леандро Паредеса. Хавбек сине-бело-голубых входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира, но был исключен из итогового списка.

"#NoParedesNoParty (Нет Паредеса - нет вечеринки. - Пер. с англ.)", - подписал "Зенит" ретвит состава сборной Аргентины, сопроводив его сердитым эмодзи.

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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