"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018

"Зенит" в англоязычном Твиттере отреагировал на непопадание в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 полузащитника Леандро Паредеса. Хавбек сине-бело-голубых входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира, но был исключен из итогового списка.
"#NoParedesNoParty (Нет Паредеса - нет вечеринки. - Пер. с англ.)", - подписал "Зенит" ретвит состава сборной Аргентины, сопроводив его сердитым эмодзи.
Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
😠#NoParedesNoParty https://t.co/Xgykzt418e– FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 мая 2018 г.
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- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Леандро Паредес
Mark Krass
Команда даже в тройку не попала, о чем речь?)) С такими деньгами и так обделаться. Полный провал.
20:03
traveller09
Конечно же разочарованы. Столько бабла слили и так бездарно на раскрутку этих молодых индейцев. Даже Месси выписали на товарняк. А в итоге оказались у разбитого корыта. Теперь только в Уфу всех скопом в аренду придётся сплавлять.
19:56