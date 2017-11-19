"Зенит" разгромил "Тосно"

"Зенит" на своем поле в матче 17-го тура премьер-лиги разгромил "Тосно" (5:0). Сине-бело-голубые не побеждали в чемпионате России пять туров подряд и не забивали четыре встречи кряду.
В первом тайме безголевую серию "Зенита" с пенальти прервал Леандро Паредес. После перерыва отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Для Кокорина это 17-й гол в сезоне, для Дзюбы – второй. До 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, российским нападающим осталось забить 16 раз.
Питерская команда на 3 очка отстает от лидирующего в чемпионате "Локомотива".
Отметим, что перед игрой прошло чествование обладателей первого чемпионского трофея в российской истории "Зенита".
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Тосно" - 5:0 (1:0)
Голы: Паредес, 20 - с пенальти (1:0). Кузяев, 52 (2:0). Иванович, 64 (3:0). Кокорин, 70 (4:0). Дзюба, 86 (5:0).
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ригони (Дзюба, 68), Краневиттер (Ерохин, 77), Паредес, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Буйволов, Сухарев, Нуну Роша (Быстров, 55), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Мирзов (Труич, 71), Заболотный, Марков.
Предупреждения: Смольников, 1. Нуну Роша, 39. Заболотный, 88.
Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин, Сафьян (все Москва).
19 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"
.@zenit_spb Г⚽Л Лео Паредеса @LParedss! #ЗенитТосно 1:0 20' pic.twitter.com/CHrAChWxRu– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 ноября 2017 г.
.@zenit_spb Гол Далера Кузяева 😌 #ЗенитТосно 2:0 52' Далер Кузяев pic.twitter.com/VHv2tSXUqY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 ноября 2017 г.
.@zenit_spb Г⚽Л! 64 - БАНО! 3:0! #ЗенитТосно pic.twitter.com/yMmVeGiZR6– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 ноября 2017 г.
.@zenit_spb @kokorink9 71 - АЛЕХАААААНДДДРРРО КОКОРИН! 4:0! #ЗенитТосно pic.twitter.com/PbGBvMYNXX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 ноября 2017 г.
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Дополнительная информация
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Бранислав Иванович
- Тосно
- Далер Кузяев
- Леандро Паредес
Ю.Ю.
Adios Amigos R... _______________ Красава! Ведь можешь!)))
21:41
Бу-га-га!
Subulcus___ Быстро ты вернулся. Ещё раз послать?
21:41
Бу-га-га!
Ю.Ю.___ А не Кокоша с игры ввалил?))
21:40
Chibisov
А этот тосно вдесятером очко у пищевика вырвал,даже липовое удаление не помогло тогда сектантам и их болелам потаскушкам)
21:39
Subulcus
Бу-га-га! Ю.Ю.___ В 17 туре договорняк с левой пенки начался. А в 4 обошлись цирком на поле.))) === За сколько ЦСКА купил матч в Хабаровске?
21:39
Adios Amigos R...
Спасибо «родному» Газпрому За правильно выбранный клуб: Инвестора часто к «облому» Приводит оценка «на зуб»… А здесь благодатная «почва» – Традиции, школа, поля… И бизнес не рвется на клочья, Когда плодородна «земля»! Футбольнее города нету На русской равнине давно: Он дал нам Бутусова, Пеку! Не зря прорубили окно… Мешала лишь вечная тема Высоких столичных зарплат… Всегда возникала дилемма: «Зенит» или больший оклад? Центральную прессу в те годы В деньгах «перекос» не смущал… Эфир в «беспредел» девяностых О клубе «народном» трещал… «Советскую» разность в доходах Как только Газпром устранил, «Зенит» в европейских походах Победами нас одарил! Рыдали шотландцы в подолы: Финал проиграли - кому? Воспитанник питерской школы «Возил» их один всю игру!!!!!!!
21:38
Chibisov
Apendix тебе свинья ответ,надеюсь свинси порвёт кресты так же как это животное травмировало данни и потом уедет бесплатно в генчерберлиги,а вы свиномассоны в очередной раз золото увидите лет через 16 и то в магазине 585,гниль сектанская!
21:38
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Так-то, сборная Румынии-90, по праву встала на пьедестал рядом с ударом "малаша".))
21:38
Ю.Ю.
Бу-га-га! ______________ Там тоже была пенка. И тоже левая.))
21:37
Last_angel
могли бы просто на поле не выходить
21:37
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
21:36
shpasic
надо бы старейшинам носителей духа разобраться, почему Парфёнов с Бесчастным сдают матчи Зениту.
21:36
Subulcus
Ю.Ю. Попробуйте найти одно отличие в матчах с участием Зенита в 4 и 17 турах. При том, что оба матча были договорными)) === Ты выдаёшь свои влажные фантазии за реальность..В твоих фантазиях возможно всё что угодно
21:33
Бу-га-га!
Ю.Ю.___ В 17 туре договорняк с левой пенки начался. А в 4 обошлись цирком на поле.)))
21:33
Apendix
Дзюба, травмы тебе и вечного пердива!! Невероятно рад, что наконец-то все увидели , что ты ничтожество не только как человек, но и как профессионал. Очень надеюсь, что ты это прочитаешь !
21:32
Subulcus
Завхоз Лызин Так то Спартак посильнее Тосно будет. Розетконосые хотя бы 1 гол забили Зениту... ==== С помощью судьи... =))) Уже традиция каждый год 6 августа в Питере жарят мясо =)))
21:31
Thomas_Boy_
После Смокиной блажи про сборную Румынии-90 меня уже ничто не насмешит.)
21:29
Завхоз Лызин
Так то Спартак посильнее Тосно будет. Розетконосые хотя бы 1 гол забили Зениту...
21:28
Бу-га-га!
Чмока, ты когда систему "1 из 5" играешь, сколько с сотки снимаешь?))
21:27
Ю.Ю.
Попробуйте найти одно отличие в матчах с участием Зенита в 4 и 17 турах. При том, что оба матча были договорными))
21:27
Chibisov
Приготовьте памперс для карерки он опять ему пригодится,а потом оставьте до ливерпуля не вытряхивая))))
21:26
Бу-га-га!
Чмока, засвети контору, где тебе после игры ставить позволяют, и проигрыши возвращают.))) С процентами за твои изумительные отмазки.))
21:25
Bossonn
Чмока-Иуда как всегда смешит людей?)))) Клоун местный))) Но без него скучно.)
21:21
Бней Иегуда
Если сыграем в свою силу, должны бомжей делать без проблем.) Но матч с Марибором приоритетнее, словенцы посильней.)
21:20
Hrenoid
Chibisov - ЖДем вас, расчудесных покупателей питерских подстилок :)))
21:18
shpasic
хотел сейчас поставить на победу Спартака с форой, но почему-то не обнаружил матч в линии.
21:16
Chibisov
Намёк пищевику сколько ОПЯТЬ ему прилетит))))хрюшки опять вам закатят ПЯТЬ)))карерка то уже небось штаны сушит и готовится в очередной раз памперс менять)))))
21:16
Hrenoid
Кто бы сомневался :) Мистер Воллос сказал "упасть" в 10-м раунде! Значит надо "упасть" :)))) Позорники, гыыыыы. :))
21:15
БэнД
Как с Тошно играть, так у голубцов сразу пруха пошла, бгг ))
21:15
Бу-га-га!
Чмырь, да-да Фонбет и Винлайн - попанские конторы.))) Наверно потому, что у тебя, дуремара, после игр ставки не принимают.)))
21:14