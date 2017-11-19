"Зенит" разгромил "Тосно"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Тосно" - 5:0. Сине-бело-голубые разгромили команду из Ленинградской области. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"Зенит" на своем поле в матче 17-го тура премьер-лиги разгромил "Тосно" (5:0). Сине-бело-голубые не побеждали в чемпионате России пять туров подряд и не забивали четыре встречи кряду.

В первом тайме безголевую серию "Зенита" с пенальти прервал Леандро Паредес. После перерыва отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Для Кокорина это 17-й гол в сезоне, для Дзюбы – второй. До 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, российским нападающим осталось забить 16 раз.

Питерская команда на 3 очка отстает от лидирующего в чемпионате "Локомотива".

Отметим, что перед игрой прошло чествование обладателей первого чемпионского трофея в российской истории "Зенита".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Тосно" - 5:0 (1:0)

Голы: Паредес, 20 - с пенальти (1:0). Кузяев, 52 (2:0). Иванович, 64 (3:0). Кокорин, 70 (4:0). Дзюба, 86 (5:0).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ригони (Дзюба, 68), Краневиттер (Ерохин, 77), Паредес, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Кокорин.

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Буйволов, Сухарев, Нуну Роша (Быстров, 55), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Мирзов (Труич, 71), Заболотный, Марков.

Предупреждения: Смольников, 1. Нуну Роша, 39. Заболотный, 88.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин, Сафьян (все Москва).

19 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"