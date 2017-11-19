20:50 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" разгромил "Тосно"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Тосно" - 5:0. Сине-бело-голубые разгромили команду из Ленинградской области. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Тосно" - 5:0. Сине-бело-голубые разгромили команду из Ленинградской области. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем поле в матче 17-го тура премьер-лиги разгромил "Тосно" (5:0). Сине-бело-голубые не побеждали в чемпионате России пять туров подряд и не забивали четыре встречи кряду.

В первом тайме безголевую серию "Зенита" с пенальти прервал Леандро Паредес. После перерыва отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Для Кокорина это 17-й гол в сезоне, для Дзюбы – второй. До 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, российским нападающим осталось забить 16 раз.

Питерская команда на 3 очка отстает от лидирующего в чемпионате "Локомотива".

Отметим, что перед игрой прошло чествование обладателей первого чемпионского трофея в российской истории "Зенита".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Тосно" - 5:0 (1:0)

Голы: Паредес, 20 - с пенальти (1:0). Кузяев, 52 (2:0). Иванович, 64 (3:0). Кокорин, 70 (4:0). Дзюба, 86 (5:0).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Ригони (Дзюба, 68), Краневиттер (Ерохин, 77), Паредес, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Кокорин.

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Буйволов, Сухарев, Нуну Роша (Быстров, 55), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Мирзов (Труич, 71), Заболотный, Марков.

Предупреждения: Смольников, 1. Нуну Роша, 39. Заболотный, 88.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин, Сафьян (все Москва).

19 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"

Зенит - Тосно

 

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (51)
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Ю.Ю.

Adios Amigos R... _______________ Красава! Ведь можешь!)))

21:41

Бу-га-га!

Subulcus___ Быстро ты вернулся. Ещё раз послать?

21:41

Бу-га-га!

Ю.Ю.___ А не Кокоша с игры ввалил?))

21:40

Chibisov

А этот тосно вдесятером очко у пищевика вырвал,даже липовое удаление не помогло тогда сектантам и их болелам потаскушкам)

21:39

Subulcus

Бу-га-га! Ю.Ю.___ В 17 туре договорняк с левой пенки начался. А в 4 обошлись цирком на поле.))) === За сколько ЦСКА купил матч в Хабаровске?

21:39

Adios Amigos R...

Спасибо «родному» Газпрому За правильно выбранный клуб: Инвестора часто к «облому» Приводит оценка «на зуб»… А здесь благодатная «почва» – Традиции, школа, поля… И бизнес не рвется на клочья, Когда плодородна «земля»! Футбольнее города нету На русской равнине давно: Он дал нам Бутусова, Пеку! Не зря прорубили окно… Мешала лишь вечная тема Высоких столичных зарплат… Всегда возникала дилемма: «Зенит» или больший оклад? Центральную прессу в те годы В деньгах «перекос» не смущал… Эфир в «беспредел» девяностых О клубе «народном» трещал… «Советскую» разность в доходах Как только Газпром устранил, «Зенит» в европейских походах Победами нас одарил! Рыдали шотландцы в подолы: Финал проиграли - кому? Воспитанник питерской школы «Возил» их один всю игру!!!!!!!

21:38

Chibisov

Apendix тебе свинья ответ,надеюсь свинси порвёт кресты так же как это животное травмировало данни и потом уедет бесплатно в генчерберлиги,а вы свиномассоны в очередной раз золото увидите лет через 16 и то в магазине 585,гниль сектанская!

21:38

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Так-то, сборная Румынии-90, по праву встала на пьедестал рядом с ударом "малаша".))

21:38

Ю.Ю.

Бу-га-га! ______________ Там тоже была пенка. И тоже левая.))

21:37

Last_angel

могли бы просто на поле не выходить

21:37

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

21:36

shpasic

надо бы старейшинам носителей духа разобраться, почему Парфёнов с Бесчастным сдают матчи Зениту.

21:36

Subulcus

Ю.Ю. Попробуйте найти одно отличие в матчах с участием Зенита в 4 и 17 турах. При том, что оба матча были договорными)) === Ты выдаёшь свои влажные фантазии за реальность..В твоих фантазиях возможно всё что угодно

21:33

Бу-га-га!

Ю.Ю.___ В 17 туре договорняк с левой пенки начался. А в 4 обошлись цирком на поле.)))

21:33

Apendix

Дзюба, травмы тебе и вечного пердива!! Невероятно рад, что наконец-то все увидели , что ты ничтожество не только как человек, но и как профессионал. Очень надеюсь, что ты это прочитаешь !

21:32

Subulcus

Завхоз Лызин Так то Спартак посильнее Тосно будет. Розетконосые хотя бы 1 гол забили Зениту... ==== С помощью судьи... =))) Уже традиция каждый год 6 августа в Питере жарят мясо =)))

21:31

Thomas_Boy_

После Смокиной блажи про сборную Румынии-90 меня уже ничто не насмешит.)

21:29

Завхоз Лызин

Так то Спартак посильнее Тосно будет. Розетконосые хотя бы 1 гол забили Зениту...

21:28

Бу-га-га!

Чмока, ты когда систему "1 из 5" играешь, сколько с сотки снимаешь?))

21:27

Ю.Ю.

Попробуйте найти одно отличие в матчах с участием Зенита в 4 и 17 турах. При том, что оба матча были договорными))

21:27

Chibisov

Приготовьте памперс для карерки он опять ему пригодится,а потом оставьте до ливерпуля не вытряхивая))))

21:26

Бу-га-га!

Чмока, засвети контору, где тебе после игры ставить позволяют, и проигрыши возвращают.))) С процентами за твои изумительные отмазки.))

21:25

Bossonn

Чмока-Иуда как всегда смешит людей?)))) Клоун местный))) Но без него скучно.)

21:21

Бней Иегуда

Если сыграем в свою силу, должны бомжей делать без проблем.) Но матч с Марибором приоритетнее, словенцы посильней.)

21:20

Hrenoid

Chibisov - ЖДем вас, расчудесных покупателей питерских подстилок :)))

21:18

shpasic

хотел сейчас поставить на победу Спартака с форой, но почему-то не обнаружил матч в линии.

21:16

Chibisov

Намёк пищевику сколько ОПЯТЬ ему прилетит))))хрюшки опять вам закатят ПЯТЬ)))карерка то уже небось штаны сушит и готовится в очередной раз памперс менять)))))

21:16

Hrenoid

Кто бы сомневался :) Мистер Воллос сказал "упасть" в 10-м раунде! Значит надо "упасть" :)))) Позорники, гыыыыы. :))

21:15

БэнД

Как с Тошно играть, так у голубцов сразу пруха пошла, бгг ))

21:15

Бу-га-га!

Чмырь, да-да Фонбет и Винлайн - попанские конторы.))) Наверно потому, что у тебя, дуремара, после игр ставки не принимают.)))

21:14