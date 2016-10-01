"Зенит" разгромил "Спартак" в молодежном первенстве

"Зенит" нанес поражение "Спартаку" в матче 9-го тура молодежных команд РФПЛ – 3:0. Также в параллельной игре "Уфа" с минимальным счетом переиграла "Амкар".

Молодежные команды–2016/2017

9-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Спартак – мол." (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: Некрасов, 2 (1:0). Вяткин, 29 (2:0). Макеев, 59 (3:0).

Судья: Руденко (Калининград).

1 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Уфа – мол." – "Амкар – мол." (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: Филин, 3 (1:0).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

1 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".