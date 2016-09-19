"Зенит" разгромил "Рубин"

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" дома разгромил "Рубин" со счетом 4:1. Первый мяч во встрече записал на свой счет защитник питерцев Доменико Кришито, отличившийся с пенальти. Во втором тайме сине-бело-голубые окончательно перехватили инициативу и смогли отправить в ворота соперника еще три мяча усилиями Роберта Мака, Жулиану и Артема Дзюбы. Единственный гол "Рубина" забил нападающий казанцев Жонатас.

"Зенит" набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Амкар". "Рубин" с шестью очками занимает 12-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Рубин" (Казань) – 4:1 (1:0)

Голы: Кришито, 16 – с пенальти (1:0). Мак, 53 (2:0). Жулиану, 59 (3:0). Дзюба, 63 (4:0). Жонатас, 86 (4:1).

"Зенит": М.Кержаков, Смольников, Нету, Жирков (Новосельцев, 69), Кришито, Хави Гарсия, Витсель (Маурисиу, 18), Жулиану, Кокорин, Дзюба, Мак (Джорджевич, 63).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин, Канунников, Камболов (Оздоев, 46), Сонг, Рочина (Лестьенн, 46), Ткачук, Жонатас.

Предупреждения: Самбрано, 57. Дзюба, 57. Джорджевич, 77. Смольников, 88. Лестьенн, 88.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

19 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

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