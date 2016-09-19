21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" разгромил "Рубин"

Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА. Фото Михаил РАЗДУВАЕВ, ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА. Фото Михаил РАЗДУВАЕВ, ФК "Зенит"
0
0
0
24

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" дома разгромил "Рубин" со счетом 4:1. Первый мяч во встрече записал на свой счет защитник питерцев Доменико Кришито, отличившийся с пенальти. Во втором тайме сине-бело-голубые окончательно перехватили инициативу и смогли отправить в ворота соперника еще три мяча усилиями Роберта Мака, Жулиану и Артема Дзюбы. Единственный гол "Рубина" забил нападающий казанцев Жонатас.

"Зенит" набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Амкар". "Рубин" с шестью очками занимает 12-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Рубин" (Казань) – 4:1 (1:0)

Голы: Кришито, 16 – с пенальти (1:0). Мак, 53 (2:0). Жулиану, 59 (3:0). Дзюба, 63 (4:0). Жонатас, 86 (4:1).

"Зенит": М.Кержаков, Смольников, Нету, Жирков (Новосельцев, 69), Кришито, Хави Гарсия, Витсель (Маурисиу, 18), Жулиану, Кокорин, Дзюба, Мак (Джорджевич, 63).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин, Канунников, Камболов (Оздоев, 46), Сонг, Рочина (Лестьенн, 46), Ткачук, Жонатас.

Предупреждения: Самбрано, 57. Дзюба, 57. Джорджевич, 77. Смольников, 88. Лестьенн, 88.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

19 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Видео всех голов и опасных моментов

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (24)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Производственник баламошка Ещё есть шанс, что у властей проснётся совесть и немытые за свои махинации будут сосланы в пердив (как было в Италии). 21:42 ==================================================================================== Только тебя здесь не хватало,вошка на букву "М"//////////////////////////////Спасибо, рекламируй и дальше мои перлы, глупый раб.

21:49

Тот самый Зануда

Ю.Ю.===Он уже на всех сайтах спортивных этот свой спич настроил.)))

21:48

Производственник

баламошка Ещё есть шанс, что у властей проснётся совесть и немытые за свои махинации будут сосланы в пердив (как было в Италии). 21:42 ==================================================================================== Только тебя здесь не хватало,вошка на букву "М"

21:47

Натали_

быстро правите, молодцы))

21:44

Ю.Ю.

Вопреки ___________ Красава!!! Надумаешь куда баллотироваться - дай знать, мы все за тебя проголосуем.

21:44

foreverCSKAforever

Igorvasilevich, ты только футболистам АЕКа и Маккаби об этом не говори, а то засмеют.

21:42

Вопреки

Ну что, казанцы... Как вам арбитраж сегодняшний, никакой матч не напоминает ? Вот так же, только более цинично, арбитр убивал "Ростов" на глазах Мутко и Миллера. Ну а сегодня все по накатанной, с дрожью в коленках, свистки в одну сторону, не замечая откровенной грубости питерских, придумывая штрафные и левый пеналь... и даже не удаление за откровенную драку... пусть бы и обоюдное... но это показатель. Еще одно подтверждение того, что трио неприкосновенных в нынешнем чемпионате уже обозначено совершенно откровенно и даже обсуждению их вытаскивание за уши, в ангажированной прессе не подлежит - все принимается как должное. Вам вам честный футбол от Мутко и КО.

21:41

Andersen2

Интересно долго еще в Казани тренера терпеть будут? Лучше бы купили трех игроков высокого класса, чем пол-команды игроков среднего и чуть выше среднего класса.Быстрее бы сыгрались друг с другом, не нарушая старых сыгранных связей.

21:41

igorvasilevich

Рубин нормально сыграл, просто состав у Зенита круче во много раз. Сейчас по составу Зенит и Спартак самые сильные команды.

21:38

foreverCSKAforever

При полном попустительстве судьи.

21:35

SS-1525-Sergey

Ж и в о й ... 21:32 +++ Да, да, чем-то португальское Динамо напоминает, тех времён!

21:35

SS-1525-Sergey

На удивление легко и на вряд ли даже пенальти назначенный за снос Жиркова этому способствовал! Могли забивать и забивать, но что с Рубином творится, такой плохой игры его не видел!

21:34

Ж и в о й

Казань совсем тухлая в этом году... Зачем такие траты в межсезонье на иностранцев, если они не дают выхлопа?

21:32

Тот самый Зануда

Спасибо Спартаку за Дзюбу!Хорошего игрока для Зенита вырастили.))

21:31

никнейм1

Зенит откуда силы на весь матч? Мистер по-ходу поработал хорошо с физикой. И это после Лиги Европы.

21:30

kingarthur

Мордор по имени Зенит

21:29

EstMaza

Раззабивались, однако...

21:29

Sextone

Ща опять все завопят, что Миллер с трибуны чемоданы судье кидал.

21:29

Goaltender

Мда, как-то грустно смотреть такое. Рубин совсем слабенький. А СБГ могли бы и не пропускать и оставить Мишку с сухариком!

21:29

самарец

Каток по имени Зенит

21:27

Излучение Промкооперации и Пищев

Все яснее становится, что именно отсутствие Дзюбы лишило Зенит нескольких очков в начале чемпионата... Очень прибавил, и столбит и подыгрывает и сам угрожает и на весь матч еще хватает... молодец!

21:27

Mark Krass

Верните Билю))

21:26

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

матюнин совсем поплыл в концовке...

21:25

Thomas_Boy

"Рубин" совсем никакой. Просто даже никакой-никакой. "Зенит" мог и крупнее выиграть. Грасия, убирайся!

21:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ