"Зенит" разгромил "Рубин"

В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" дома разгромил "Рубин" со счетом 4:1. Первый мяч во встрече записал на свой счет защитник питерцев Доменико Кришито, отличившийся с пенальти. Во втором тайме сине-бело-голубые окончательно перехватили инициативу и смогли отправить в ворота соперника еще три мяча усилиями Роберта Мака, Жулиану и Артема Дзюбы. Единственный гол "Рубина" забил нападающий казанцев Жонатас.
"Зенит" набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя "Амкар". "Рубин" с шестью очками занимает 12-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Рубин" (Казань) – 4:1 (1:0)
Голы: Кришито, 16 – с пенальти (1:0). Мак, 53 (2:0). Жулиану, 59 (3:0). Дзюба, 63 (4:0). Жонатас, 86 (4:1).
"Зенит": М.Кержаков, Смольников, Нету, Жирков (Новосельцев, 69), Кришито, Хави Гарсия, Витсель (Маурисиу, 18), Жулиану, Кокорин, Дзюба, Мак (Джорджевич, 63).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин, Канунников, Камболов (Оздоев, 46), Сонг, Рочина (Лестьенн, 46), Ткачук, Жонатас.
Предупреждения: Самбрано, 57. Дзюба, 57. Джорджевич, 77. Смольников, 88. Лестьенн, 88.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).
19 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
баламошка
Производственник баламошка Ещё есть шанс, что у властей проснётся совесть и немытые за свои махинации будут сосланы в пердив (как было в Италии). 21:42 ==================================================================================== Только тебя здесь не хватало,вошка на букву "М"//////////////////////////////Спасибо, рекламируй и дальше мои перлы, глупый раб.
21:49
Тот самый Зануда
Ю.Ю.===Он уже на всех сайтах спортивных этот свой спич настроил.)))
21:48
Производственник
баламошка Ещё есть шанс, что у властей проснётся совесть и немытые за свои махинации будут сосланы в пердив (как было в Италии). 21:42 ==================================================================================== Только тебя здесь не хватало,вошка на букву "М"
21:47
Натали_
быстро правите, молодцы))
21:44
Ю.Ю.
Вопреки ___________ Красава!!! Надумаешь куда баллотироваться - дай знать, мы все за тебя проголосуем.
21:44
foreverCSKAforever
Igorvasilevich, ты только футболистам АЕКа и Маккаби об этом не говори, а то засмеют.
21:42
Вопреки
Ну что, казанцы... Как вам арбитраж сегодняшний, никакой матч не напоминает ? Вот так же, только более цинично, арбитр убивал "Ростов" на глазах Мутко и Миллера. Ну а сегодня все по накатанной, с дрожью в коленках, свистки в одну сторону, не замечая откровенной грубости питерских, придумывая штрафные и левый пеналь... и даже не удаление за откровенную драку... пусть бы и обоюдное... но это показатель. Еще одно подтверждение того, что трио неприкосновенных в нынешнем чемпионате уже обозначено совершенно откровенно и даже обсуждению их вытаскивание за уши, в ангажированной прессе не подлежит - все принимается как должное. Вам вам честный футбол от Мутко и КО.
21:41
Andersen2
Интересно долго еще в Казани тренера терпеть будут? Лучше бы купили трех игроков высокого класса, чем пол-команды игроков среднего и чуть выше среднего класса.Быстрее бы сыгрались друг с другом, не нарушая старых сыгранных связей.
21:41
igorvasilevich
Рубин нормально сыграл, просто состав у Зенита круче во много раз. Сейчас по составу Зенит и Спартак самые сильные команды.
21:38
foreverCSKAforever
При полном попустительстве судьи.
21:35
SS-1525-Sergey
Ж и в о й ... 21:32 +++ Да, да, чем-то португальское Динамо напоминает, тех времён!
21:35
SS-1525-Sergey
На удивление легко и на вряд ли даже пенальти назначенный за снос Жиркова этому способствовал! Могли забивать и забивать, но что с Рубином творится, такой плохой игры его не видел!
21:34
Ж и в о й
Казань совсем тухлая в этом году... Зачем такие траты в межсезонье на иностранцев, если они не дают выхлопа?
21:32
Тот самый Зануда
Спасибо Спартаку за Дзюбу!Хорошего игрока для Зенита вырастили.))
21:31
никнейм1
Зенит откуда силы на весь матч? Мистер по-ходу поработал хорошо с физикой. И это после Лиги Европы.
21:30
kingarthur
Мордор по имени Зенит
21:29
EstMaza
Раззабивались, однако...
21:29
Sextone
Ща опять все завопят, что Миллер с трибуны чемоданы судье кидал.
21:29
Goaltender
Мда, как-то грустно смотреть такое. Рубин совсем слабенький. А СБГ могли бы и не пропускать и оставить Мишку с сухариком!
21:29
самарец
Каток по имени Зенит
21:27
Излучение Промкооперации и Пищев
Все яснее становится, что именно отсутствие Дзюбы лишило Зенит нескольких очков в начале чемпионата... Очень прибавил, и столбит и подыгрывает и сам угрожает и на весь матч еще хватает... молодец!
21:27
Mark Krass
Верните Билю))
21:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
матюнин совсем поплыл в концовке...
21:25
Thomas_Boy
"Рубин" совсем никакой. Просто даже никакой-никакой. "Зенит" мог и крупнее выиграть. Грасия, убирайся!
21:24