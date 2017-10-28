"Зенит" разгромил "Локомотив" в молодежном первенстве

"Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 5:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России. Эта победа позволила сине-бело-голубым обойти железнодорожников в турнирной таблице и подняться на 7-ю строчку.
Чемпионат России
Молодежные команды
15-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив М - мол." (Москва) - 5:1 (2:1)
Голы: Макеев, 14 (1:0). Рубцов, 22 (1:1). Казаков, 45 (2:1). Денисов, 54 (3:1). Казаков, 73 (4:1). Тарасов, 81 (5:1).
Удаление: Магкеев (Локомотив М - мол.), 43.
Судья: Руденко (Калининград).
28 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".