"Зенит" разгромил "Локомотив" в молодежном первенстве

"Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 5:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России. Эта победа позволила сине-бело-голубым обойти железнодорожников в турнирной таблице и подняться на 7-ю строчку.

Чемпионат России

Молодежные команды

15-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Локомотив М - мол." (Москва) - 5:1 (2:1)

Голы: Макеев, 14 (1:0). Рубцов, 22 (1:1). Казаков, 45 (2:1). Денисов, 54 (3:1). Казаков, 73 (4:1). Тарасов, 81 (5:1).

Удаление: Магкеев (Локомотив М - мол.), 43.

Судья: Руденко (Калининград).

28 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".