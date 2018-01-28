"Зенит" разгромил "Гуанчжоу Эвергранд"

Сегодня. Дубай. "Зенит" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 4:1. Сине-бело-голубые одержали третью победу на сборе в Дубае. Фото ФК "Зенит", twitter.com/zenit_spb

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Дубае разгромил "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1). Голами отметились Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев.

Для команды Роберто Манчини это третья крупная победа в 2018 году ("Славия" – 5:1, "Копенганен" – 5:0).

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) – 4:1 (2:0)

Голы: Дриусси, 28 (1:0). Кокорин, 29 (2:0). Заболотный, 57 (3:0). Терентьев, 84 (4:0). Гао Линь, 85 (4:1).

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Кузяев, Мевля (Каккоев, 82), Маммана (Скроботов, 82), Жирков (Терентьев, 67), Ригони (Богаев, 82), Краневиттер (Капленко, 82), Ерохин (Смольников, 51), Дриусси (Плетнев, 68), Кокорин (Полоз, 75), Заболотный (Панюков, 82).

"Гуанчжоу Эвергранд": Лю Шибо (Лю Дяньцзо, 62), Юй Ханьчао, Чжан Линьпэн, Фэн Сяотин, Ли Сюэпэн, Ляо Лишэн, Хуан Бовэнь, Тан Ши, Рикарду Гуларт, Чжэн Лун, Алан (Гао Линь, 74).

Предупреждения: Чжан Линьпэн, 43. Жирков, 59.

Удаление: Чжан Линьпэн, 66.