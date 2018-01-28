"Зенит" разгромил "Гуанчжоу Эвергранд"

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Дубае разгромил "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1). Голами отметились Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Антон Заболотный и Денис Терентьев.
Для команды Роберто Манчини это третья крупная победа в 2018 году ("Славия" – 5:1, "Копенганен" – 5:0).
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) – 4:1 (2:0)
Голы: Дриусси, 28 (1:0). Кокорин, 29 (2:0). Заболотный, 57 (3:0). Терентьев, 84 (4:0). Гао Линь, 85 (4:1).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Кузяев, Мевля (Каккоев, 82), Маммана (Скроботов, 82), Жирков (Терентьев, 67), Ригони (Богаев, 82), Краневиттер (Капленко, 82), Ерохин (Смольников, 51), Дриусси (Плетнев, 68), Кокорин (Полоз, 75), Заболотный (Панюков, 82).
"Гуанчжоу Эвергранд": Лю Шибо (Лю Дяньцзо, 62), Юй Ханьчао, Чжан Линьпэн, Фэн Сяотин, Ли Сюэпэн, Ляо Лишэн, Хуан Бовэнь, Тан Ши, Рикарду Гуларт, Чжэн Лун, Алан (Гао Линь, 74).
Предупреждения: Чжан Линьпэн, 43. Жирков, 59.
Удаление: Чжан Линьпэн, 66.
Гол @SebadriussiOk в ворота "Эвергранда" 👐#ЗенитЭвергранд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/iKtfXf2CwS– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 января 2018 г.
Капитан @kokorink9 🔝#ЗенитЭвергранд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/T4wqVkBRHX– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 января 2018 г.
Антон ЗаГОЛотный! 🔝🔝🔝#ЗенитЭвергранд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/k9hDdBJV4k– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 января 2018 г.
Можно смотреть бесконечно! Гол Терентьева в ворота– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 января 2018 г.
"Эвергранда"#ЗенитЭвергранд #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/S5LkuWb6XO
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Денис Терентьев
- Антон Заболотный
- Гуанчжоу Эвергранд
- Себастьян Дриусси
Бу-га-га!
Ю.Ю____ Расюга. Ожидаемо.
20:48
Ю.Ю.
Бу-га-га! ___________ Да верю я, верю)))
20:47
Бу-га-га!
Головожоп зюк вылез.
20:47
Ю.Ю.
Бергкамп 10 ================= очнись дядя! 3 марта 2012 года Муса забил зениту.эту дату помню, может и еще забивал _______________ В курсах, что означает предлог "вроде"? Правильно! Предположение. Вовсе не утверждение. Ещё не хватало столь тщательно следить за голевой феерией максимки.
20:46
Бу-га-га!
Ю.Ю.____ Не. Именно в своём дебютном матче Мусёнок Вячику ввалил в Луже.
20:46
serzheo
Свиноферм должен быть разрушен и так тому и быть.
20:42
Бергкамп 10
ЗЮК~ ты прав!!!потому что спартак это команда г..ов
20:41
ЗЮК~
Ругается бомжеконская грязь,но всё равно виноват Спартак.
20:40
Док_
Thomas_Boy_ "Спартак" всегда будет первым. Но после "Ахмата". Потому что "Ахмат" - Сила! 20:34 ============================================================================================================ Ты не прав. Потому что не прав. Спартак - это праздник сердца, это любовь, это страсть, это радость, это солнце, это небо, это песня. Спартак - это жизнь!
20:38
Бергкамп 10
Ю.Ю. очнись дядя! 3 марта 2012 года Муса забил зениту.эту дату помню, может и еще забивал
20:38
Thomas_Boy_
"Спартак" всегда будет первым. Но после "Ахмата". Потому что "Ахмат" - Сила!
20:34
Ю.Ю.
Бергкамп 10 ______________ Так он вроде Зениту и не забивал никогда. С чего бы ему теперь разродиться? Да ещё и сразу тремя)))
20:33
Док_
В одном согласен с номерным овсовым - Локо будет вторым. Потому что первым будет Спартак! Всегда!
20:29
Бу-га-га!
Тот вроде как был "Улан-Батор Рэйнджерс", который тушинских накрячил.
20:26
Бу-га-га!
Халчара план чанкайшистов на игру сдал. Не мог победитель Великого Клупа так бездарно слить. Или, это другой Гуанчжоу? Китайцы на лицо все одинакие.
20:24
Бергкамп 10
Ю.Ю. мусенок не помешает
20:20
Бергкамп 10
mrleff Там Лю шибо стоял на воротах, не такой дырявый как малофеев конечно
20:19
serzheo
А Спартак что ли не будет первым? Чой-то?
20:19
Ю.Ю.
Бергкамп 10 _____________Так вы вроде и без Мусёнка самыми титулованными в этом веке стали. Чего на него молится?
20:18
Ю.Ю.
А так-то предупреждали ведь, наденешь красно-белую форму - огребёшь кошёлку)))
20:17
Бергкамп 10
Ю.Ю. На днях Муса в ЦСКА перейдет
20:15
mrleff
там рекордсмен на воротах что ли стоял?
20:15
Ю.Ю.
Бергкамп 10 _______________ А когда Зениту с Лестером играть?
20:14
GerychZ ✯
Бергкамп 10 - Смешно..) А "таптали" от слова "тапок"? ) Статистику глянь встреч Зенита и ЦСКА последних лет, таптун...
20:14
Бергкамп 10
GerychZ ✯ 1. ЦСКА 2. Локо 3. Зенит
20:12
Бергкамп 10
AKBI лучше давай я тебе отправлю леденца красный богатырь
20:11
Бергкамп 10
Subulcus бомжатина ты меня не оскорбляй!!!!!мы вас таптали и будем таптать!Муса вам трешку отгрузит
20:10
AKBI
Бергкамп 10, адрес скинь, я тебе шоколадку отправлю... или две.
20:09
GerychZ ✯
Бергкамп 10 - Ого, а первое тогда за кем? ))
20:08
Бергкамп 10
GerychZ ✯ потому что второе место за Локомотивом будет
20:06