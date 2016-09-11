"Зенит" разгромил "Арсенал"

"Зенит" в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги разгромил "Арсенал". Голами в составе питерской команды отметились Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роберт Мак, Жулиану и Александр Кержаков (с пенальти). Для Кокорина и Дзюбы это первые забитые мячи в сезоне, для Мака – это первый гол за сине-бело-голубых, а для Кержакова – это первый мяч после возвращения в "Зенит".

После 6 туров "Зенит" занимает третье место, отставая на 2 очка от ЦСКА и на 4 от "Спартака".

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6-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2)

Голы: Кокорин, 18 (0:1). Дзюба, 38 (0:2). Мак, 66 (0:3). Жулиану, 84 (0:4). А.Кержаков, 89 - с пенальти (0:5).

"Арсенал": Фильцов, Форбс, Горбатюк, Горбанец (Беляев, 27), Денисов, Тесак, Шешуков, Берхамов (Фримпонг, 61), Рыжков (Горбатенко, 46), Власов, Аппаев.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Новосельцев, 68), Кокорин (А.Кержаков, 73), Витсель, Хави Гарсия, Жулиану, Шатов (Мак, 46), Дзюба.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Деушев, Мосякин (оба Москва).

11 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

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