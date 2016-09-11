20:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" разгромил "Арсенал"

Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги разгромил "Арсенал". Голами в составе питерской команды отметились Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роберт Мак, Жулиану и Александр Кержаков (с пенальти). Для Кокорина и Дзюбы это первые забитые мячи в сезоне, для Мака – это первый гол за сине-бело-голубых, а для Кержакова – это первый мяч после возвращения в "Зенит".

После 6 туров "Зенит" занимает третье место, отставая на 2 очка от ЦСКА и на 4 от "Спартака".

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2)

Голы: Кокорин, 18 (0:1). Дзюба, 38 (0:2). Мак, 66 (0:3). Жулиану, 84 (0:4). А.Кержаков, 89 - с пенальти (0:5).

"Арсенал": Фильцов, Форбс, Горбатюк, Горбанец (Беляев, 27), Денисов, Тесак, Шешуков, Берхамов (Фримпонг, 61), Рыжков (Горбатенко, 46), Власов, Аппаев.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Новосельцев, 68), Кокорин (А.Кержаков, 73), Витсель, Хави Гарсия, Жулиану, Шатов (Мак, 46), Дзюба.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Деушев, Мосякин (оба Москва).

11 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча



Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (19)
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П_о_в_а_р

Убирайтесь фсие!

22:00

}}>Туда

Сколько пафоса. Капс-ом. Бойтесь морквичи. Уже скоро. А Зенит сделал то, что должен.

21:34

Platinum1991

"ЗЕНИТ" РАЗГРОМИЛ "АРСЕНАЛ". Да, уж! РАЗГРОМИЛ! Лёгкая прогулка Зенита - обычная тренировочная товарищеская игра. Арсенал СДАЛСЯ на милость победителю ещё до игры и отбывал НА ПОЛЕ второй проигрышный номер, а Зенит, с места да в карьер, ударно потрудился и ОТГРУЗИЛ Арсеналу ПОЛНЫЙ АРСЕНАЛ питерских ГОЛОВ! Целых пять штук! Вынимай Арсенал! Даже Кержаков забил, хотя и с пенальти, но пенальти он заработал сам! Сам и мастерски реализовал! Арсенал редко огрызался, но техники и мастерства не хватило, чтобы забить хотя бы один гол! В обороне Арсенала был проходной двор и зенитовцы этим классно воспользовались! Били! Бьют и даже ЗАБИВАЮТ, а Арсенал, в роли СТАТИСТА, "мужественно" вынимал из сетки ПЯТЬ сухих мячей! Как на тренировке - вынимать научились, а забивать НЕТ! Вот и задание на дом игрокам и тренеру Арсенала! Отработать на тренировке элементы завершения атаки до гола! Две недели Арсенал готовился, чтобы так БЕЗВОЛЬНО ПРОИГРАТЬ!

21:21

Denis Kovalev

Через 3 недели Зенит - Спартак, ждем!!!

21:21

serzheo

Ю.Ю. Странно, вроде и играли неплохо, и голов наколотили, а вот эмоции пока не возвращаются..._________ Ииии -да...так и есть. Вероятно соперник не тот, хотя нет - в нападении - не все гладко, в защите нет уверенности, вратарь проблема. В целом ничего не поменялось. Не видно уверенности, какой-то жестокости в атаке и убийства в обороне. Отсюда и нет эмоций....

21:20

Mark Krass

Какая боль, какая боль .....

21:19

Ю.Ю.

Митяй Антибомж ________________ Эт точно. Слюни можно было пускать токма опосля 1-го тура. После 6 уже нельзя.

21:15

Митяй Антибомж

Пряники даже не сопротивлялись. Бомжам можно не радоваться.

21:13

Ю.Ю.

Странно, вроде и играли неплохо, и голов наколотили, а вот эмоции пока не возвращаются...

21:09

SS-1525-Sergey

Радостно, что в отличии от поросячьего стойла и конюшни большинство голов положили россияне. Павлов чего-то перемудрил в обороне, Арсенал же может играть не от обороны!

21:04

Гаттузо крут!!!!

Ждал от Арсенала большего. Но они быстро развалились. Мы начинаем набирать ход. Но по матчу с такой Тулой выводы конечно делать не стоит. Но кое-какие позитивные моменты есть.

21:03

Slim Taller

Жаль,что Жирков не забил после передачи Дзюбо-Иньесты.Арсенал старался,но Зенит явно прибавляет.

21:00

serzheo

Зенит - неплохо)) И все таки Ленивый Кока - лишний. Вышел Керж и поменял игру в атаке сразу. Мистер - делай выводы.

20:59

Levbereg

Откровенно жаль оружейников. Попали под каток реально.

20:58

Излучение Промкооперации и Пищев

Разгромы от ЦСКА и Зенита, а сегодня и завтра будет куча хвалебных статей о судейской победе позорного евробалласта над Локо, причем без всякого упоминания о судействе... P.S. Похоже, пробуксовка Зенита на старте была следствием отсутствия Дзюбы. С ним стройная схема получилась, штампующая моменты...

20:58

Гы

При этом, респект тульским болелам - они гораздо лучше своей команды.

20:57

Andrei777777

Отличная игра ! Так держать !

20:54

foreverCSKAforever

Бубновым показалось, что Локо и Арсенал отмечали открытие нового стадиона вместе с ЦСКА?

20:54

Alex.S

Вангую скорое возвращение Аленичева в Арсенал. Тула нулевая.

20:53

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ