"Зенит" в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги разгромил "Арсенал". Голами в составе питерской команды отметились Александр Кокорин, Артем Дзюба, Роберт Мак, Жулиану и Александр Кержаков (с пенальти). Для Кокорина и Дзюбы это первые забитые мячи в сезоне, для Мака – это первый гол за сине-бело-голубых, а для Кержакова – это первый мяч после возвращения в "Зенит".
После 6 туров "Зенит" занимает третье место, отставая на 2 очка от ЦСКА и на 4 от "Спартака".
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:2)
Голы: Кокорин, 18 (0:1). Дзюба, 38 (0:2). Мак, 66 (0:3). Жулиану, 84 (0:4). А.Кержаков, 89 - с пенальти (0:5).
"Арсенал": Фильцов, Форбс, Горбатюк, Горбанец (Беляев, 27), Денисов, Тесак, Шешуков, Берхамов (Фримпонг, 61), Рыжков (Горбатенко, 46), Власов, Аппаев.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Новосельцев, 68), Кокорин (А.Кержаков, 73), Витсель, Хави Гарсия, Жулиану, Шатов (Мак, 46), Дзюба.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Деушев, Мосякин (оба Москва).
11 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".
П_о_в_а_р
Убирайтесь фсие!
22:00
}}>Туда
Сколько пафоса. Капс-ом. Бойтесь морквичи. Уже скоро. А Зенит сделал то, что должен.
21:34
Platinum1991
"ЗЕНИТ" РАЗГРОМИЛ "АРСЕНАЛ". Да, уж! РАЗГРОМИЛ! Лёгкая прогулка Зенита - обычная тренировочная товарищеская игра. Арсенал СДАЛСЯ на милость победителю ещё до игры и отбывал НА ПОЛЕ второй проигрышный номер, а Зенит, с места да в карьер, ударно потрудился и ОТГРУЗИЛ Арсеналу ПОЛНЫЙ АРСЕНАЛ питерских ГОЛОВ! Целых пять штук! Вынимай Арсенал! Даже Кержаков забил, хотя и с пенальти, но пенальти он заработал сам! Сам и мастерски реализовал! Арсенал редко огрызался, но техники и мастерства не хватило, чтобы забить хотя бы один гол! В обороне Арсенала был проходной двор и зенитовцы этим классно воспользовались! Били! Бьют и даже ЗАБИВАЮТ, а Арсенал, в роли СТАТИСТА, "мужественно" вынимал из сетки ПЯТЬ сухих мячей! Как на тренировке - вынимать научились, а забивать НЕТ! Вот и задание на дом игрокам и тренеру Арсенала! Отработать на тренировке элементы завершения атаки до гола! Две недели Арсенал готовился, чтобы так БЕЗВОЛЬНО ПРОИГРАТЬ!
21:21
Denis Kovalev
Через 3 недели Зенит - Спартак, ждем!!!
21:21
serzheo
Ю.Ю. Странно, вроде и играли неплохо, и голов наколотили, а вот эмоции пока не возвращаются..._________ Ииии -да...так и есть. Вероятно соперник не тот, хотя нет - в нападении - не все гладко, в защите нет уверенности, вратарь проблема. В целом ничего не поменялось. Не видно уверенности, какой-то жестокости в атаке и убийства в обороне. Отсюда и нет эмоций....
21:20
Mark Krass
Какая боль, какая боль .....
21:19
Ю.Ю.
Митяй Антибомж ________________ Эт точно. Слюни можно было пускать токма опосля 1-го тура. После 6 уже нельзя.
21:15
Митяй Антибомж
Пряники даже не сопротивлялись. Бомжам можно не радоваться.
21:13
Ю.Ю.
Странно, вроде и играли неплохо, и голов наколотили, а вот эмоции пока не возвращаются...
21:09
SS-1525-Sergey
Радостно, что в отличии от поросячьего стойла и конюшни большинство голов положили россияне. Павлов чего-то перемудрил в обороне, Арсенал же может играть не от обороны!
21:04
Гаттузо крут!!!!
Ждал от Арсенала большего. Но они быстро развалились. Мы начинаем набирать ход. Но по матчу с такой Тулой выводы конечно делать не стоит. Но кое-какие позитивные моменты есть.
21:03
Slim Taller
Жаль,что Жирков не забил после передачи Дзюбо-Иньесты.Арсенал старался,но Зенит явно прибавляет.
21:00
serzheo
Зенит - неплохо)) И все таки Ленивый Кока - лишний. Вышел Керж и поменял игру в атаке сразу. Мистер - делай выводы.
20:59
Levbereg
Откровенно жаль оружейников. Попали под каток реально.
20:58
Излучение Промкооперации и Пищев
Разгромы от ЦСКА и Зенита, а сегодня и завтра будет куча хвалебных статей о судейской победе позорного евробалласта над Локо, причем без всякого упоминания о судействе... P.S. Похоже, пробуксовка Зенита на старте была следствием отсутствия Дзюбы. С ним стройная схема получилась, штампующая моменты...
20:58
Гы
При этом, респект тульским болелам - они гораздо лучше своей команды.
20:57
Andrei777777
Отличная игра ! Так держать !
20:54
foreverCSKAforever
Бубновым показалось, что Локо и Арсенал отмечали открытие нового стадиона вместе с ЦСКА?
20:54
Alex.S
Вангую скорое возвращение Аленичева в Арсенал. Тула нулевая.
20:53