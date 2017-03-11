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"Зенит" разгромил "Амкар", "Ростов" не смог обыграть "Терек" в молодежном первенстве

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"Зенит" на выезде разгромил "Амкар" в матче 19-го тура молодежного первенства – 4:0. В другой игре "Ростов" и "Терек" не смогли выявить победителя – 1:1.

Питерская команда набрала 39 очков и на 6 баллов отстает от лидирующего ЦСКА. "Амкар" замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат России

Молодежное первенство

19-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Терек" (Грозный) – 1:1 (1:1)

Голы: Альсултанов, 7 (0:1). Соловьев, 35 (1:1).

Судья: Зубов (Азов).

"Амкар" (Пермь) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1)

Голы: Культинов, 11 (0:1). Еловских, 77 (0:2). Плетнев, 82 – с пенальти (0:3). Еловских, 83 (0:4).

Судья: Синяков (Новосибирск).

11 марта. Пермь. Стадион "Звезда (запасное поле)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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