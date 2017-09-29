"Зенит" раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против "Арсенала" и "Русенборга"

На домашние матчи "Зенита" против тульского "Арсенала" и "Русенборга" раздадут бесплатные билеты. Как сообщает сайт 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге, получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на территории этого Муниципального округа.

Отмечается, что выдача билетов начнется со 2 октября. Какждый желающий имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Выдача билетов будет производиться лично по предъявлению паспорта.

Напомним, 15 октября "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом", а 19 октября с "Русенборгом".