"Зенит" рассчитывает собрать 1,3 миллиона зрителей на домашнем стадионе в новом сезоне

"Зенит" намерен побить свой рекорд домашней посещаемости, установленный в минувшем сезоне. Новая цель петербургского клуба - 1,3 миллиона зрителей.

- Футбольный клуб "Зенит" в новом сезоне должен побить собственный рекорд посещаемости домашних матчей, - цитирует РИА Новости советника по коммерческим вопросам президента "Зенита" Илью Кочеврина. - Внутренний целевой ориентир, который мы для себя установили на сезон-2018/19, – 1 миллион 300 тысяч болельщиков на домашних играх во всех турнирах. Достижение этой цифры будет критерием успеха нашей работы по заполняемости арены.

Напомним, "Зенит" собрал 1 020 966 зрителей на домашней арене в сезоне-2017/18. Этот результат является рекордным в современной истории России.

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