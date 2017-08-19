"Зенит" рассчитывает подписать контракт с форвардом "Сассуоло"

"Зенит" продолжает вести переговоры с "Сассуоло" по трансферу нападающего Маттео Политано, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, российский клуб предложил за 24-летнего форварда 15 миллионов евро, но руководство итальянской команды отказалось продавать игрока.

Отмечается, что сине-бело-голубые планируют увеличить сумму отступных за нападающего. Ранее появлялась информация, что Политано уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет. По его условиям его годовая зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, нападающий выступает за "Сассуоло" с 2015 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 71 матч, забив 13 голов.