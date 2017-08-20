"Зенит" "раскрыл" секрет записок Манчини

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал видео по итогам матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" в Перми (1:0). Петербургский клуб в шутку "раскрыл" секрет записок, которые наставник клуба Роберто Манчини передавал игрокам по ходу встречи.

"Зенит" в записках сообщает, что билеты на домашний ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" и на игру 8-го тура чемпионата России против "Ростова" будут стоить от 200 рублей.

Напомним, что "Зенит" проиграл голландскому клубу в первой встрече со счетом 0:1. Ответная встреча состоится в четверг, 24 августа. Матч против "Ростова" – 27-го числа.

Записка от Манчини. Два месседжа Паредесу