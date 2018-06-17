"Зенит" проводит первую тренировку под руководством Семака

"Зенит" проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Сергея Семака. 42-летний специалист был назначен 29 мая.

- Первая тренировка "Зенита" под руководством Сергея Семака. Поехали!, - сообщается в официальном Твиттере петербургского клуба.

Первый сбор "Зенита" проходит в Австрии с 17 по 29 июня.

В минувшем сезоне петербургский клуб занял 5-е место в чемпионате России.

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