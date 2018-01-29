"Зенит" провел заключительную тренировку на первом сборе в ОАЭ

29 января утром игроки "Зенита" провели заключительную тренировку в Дубае. Как сообщает клубная пресс-служба, после нее сине-бело-голубые отправились в аэропорт. Команда вернется в Санкт-Петербург и получит три выходных дня.

2 февраля "Зенит" отправится на второй сбор в Турцию. Там команда проведет три товарищеских матча - против "Слована", "Црвены Звезды" и "Марибора".

Напомним, первый сбор команды Роберто Манчини начался 15 января. "Зенит" провел три товарищеских матча - с "Копенгагеном" (5:0), "Славией" (5:1), "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1).