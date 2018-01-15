"Зенит" провел первую тренировку в Дубае. Фото

Игроки и тренерский штаб "Зенита" прибыли в Дубай на учебно-тренировочный сбор, который продлится две недели, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Футболисты провели первое занятие в ОАЭ.

Напомним, что Олег Шатов, Артем Дзюба, Иван Новосельцев и Александр Анюков не вошли в список футболистов "Зенита", которые отправились на сбор.

Дзюба и Шатов – без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? //

Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"