"Зенит" провел первую тренировку под руководством Семака

"Зенит" проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Сергея Семака. 42-летний специалист был назначен 29 мая.
- Первая тренировка "Зенита" под руководством Сергея Семака. Поехали!, - сообщается в официальном Твиттере петербургского клуба.
Первая тренировка "Зенита" под руководством Сергея Семака. Поехали! #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/pIUiHWV970– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 июня 2018 г.
Первый сбор "Зенита" проходит в Австрии с 17 по 29 июня.
В минувшем сезоне петербургский клуб занял 5-е место в чемпионате России.