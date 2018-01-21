"Зенит" провел одну тренировку накануне матча с "Копенгагеном"

Игроки "Зенита" провели одну вечернюю тренировку на сборах в Дубае, сообщает официальный сайт клуба. Занятие началось в 17.30 по местному времени и продолжалось около двух часов. Зенитовцы разделились на две группы, каждая из которых по очереди выполняла предложенную программу. На газоне спортивного комплекса футболисты отрабатывали тактические взаимодействия, игру в позиционном нападении и на контратаках. Помимо этого, команда уделила внимание подачам со стандартов и их завершению.
В тренажерном зале игроки работали над физической подготовкой.
22 января "Зенит" проведет первый контрольный матч. Соперником клуба станет датский "Копенгаген". Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-21-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-komanda-provela-odnu-trenirovku-zavtra-zenit-vstretitsya-s-kope.htm