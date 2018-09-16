"Зенит" проведет выездной матч против "Оренбурга" в домашней форме

"Зенит" в Твиттере сообщил, что команда проведет выездной матч 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга" в домашней форме лазурного цвета. Голкипер питерцев выступит в свитере ярко-зеленого цвета.

Хозяева поля сыграют в белой форме, их вратарь – в красно-черном свитере.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры – 14.00 по московскому времени.