"Зенит" проведет выездной матч против "Оренбурга" в домашней форме

"Зенит" в Твиттере сообщил, что команда проведет выездной матч 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга" в домашней форме лазурного цвета. Голкипер питерцев выступит в свитере ярко-зеленого цвета.
Хозяева поля сыграют в белой форме, их вратарь – в красно-черном свитере.
Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры – 14.00 по московскому времени.
Играем в лазурной форме, вратарь – в зеленом #ОренбургЗенит pic.twitter.com/cz4ywUjqVD– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 16 сентября 2018 г.