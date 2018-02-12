"Зенит" проведет третий сбор в Италии

16 февраля "Зенит" отправится из Глазго в Рим, где будет готовиться к ответной встрече с "Селтиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, что команда Роберто Манчини будет тренироваться в Центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести, который был построен в 1954 году к летним Олимпийским играм.

Ожидается, что "Зенит" вернется в Санкт-Петербург вечером 20 февраля. Ответный матч с "Селтиком" пройдет 22 февраля на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 21.00 по московскому времени. Первая игра состоится в Шотландии 15 февраля, начало - в 23.05 по московскому времени.