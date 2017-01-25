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"Зенит" проведет пять матчей в Аликанте

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"Зенит" на своем сайте объявил соперников на товарищеские матчи, которые состоятся в рамках второго тренировочного сбора в испанском Аликанте. Подготовка к весенней части чемпионата России стартует 27 января.

Первую встречу российский клуб проведет против "Волеренги" (27 января), затем сыграет с "Легией" (28 января), "Оддом" (1 февраля), "Спартой" (3 февраля), "Оденсе" (5 февраля). Также представители "Зенита" отмечают, что в расписании матчей возможны изменения.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/25/gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii-zenit-provedet-pyat-kontrolnykh-matchey/

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