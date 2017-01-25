"Зенит" проведет пять матчей в Аликанте

"Зенит" на своем сайте объявил соперников на товарищеские матчи, которые состоятся в рамках второго тренировочного сбора в испанском Аликанте. Подготовка к весенней части чемпионата России стартует 27 января.

Первую встречу российский клуб проведет против "Волеренги" (27 января), затем сыграет с "Легией" (28 января), "Оддом" (1 февраля), "Спартой" (3 февраля), "Оденсе" (5 февраля). Также представители "Зенита" отмечают, что в расписании матчей возможны изменения.