"Зенит" проведет последний матч на "Петровском" 8 апреля

Стадион "Петровский" примет последний матч "Зенита" в этом сезоне 8 апреля, сообщает официальный сайт петербургского клуба. В следующем туре "Зенит" примет "Анжи".

"Следующие домашние матчи "Зенит" по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге – в апреле с "Уралом" и в мае с "Тереком" и "Краснодаром". Планируется, что сезон-2017/18 "Зенит" начнет на стадионе "Крестовский", который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций", – говорится в сообщении на сайте.