"Зенит" проведет первый сбор в Австрии

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что игроки основного состава команда с 11 по 16 июня пройдут медицинский осмотр перед началом нового сезона. 17 июня сине-бело-голубые отправятся в Австрию на тренировочные сборы.
Отмечается, что игроки питерцев Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев отправятся в расположение сборной России на сборы в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая).
В ближайшее время расширенные составы для подготовки к ЧМ-2018 назовут сборные Аргентины и Сербии, в которые могут быть вызваны Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также Бранислав Иванович.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-14-osnovnoy-sostav-sine-belo-golubykh-ushel-v-otpusk-podgotovka-k-novomu-sezonu-nachnetsya-11-iyunya.htm
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Сербии (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
- Леандро Паредес
- Эмилиано Ригони