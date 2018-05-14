"Зенит" проведет первый сбор в Австрии

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что игроки основного состава команда с 11 по 16 июня пройдут медицинский осмотр перед началом нового сезона. 17 июня сине-бело-голубые отправятся в Австрию на тренировочные сборы.

Отмечается, что игроки питерцев Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев отправятся в расположение сборной России на сборы в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая).

В ближайшее время расширенные составы для подготовки к ЧМ-2018 назовут сборные Аргентины и Сербии, в которые могут быть вызваны Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, а также Бранислав Иванович.