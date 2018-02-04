"Зенит" проведет дополнительный матч на сборах в Турции

Тренерский штаб "Зенита" принял решение провести дополнительную контрольную встречу на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Питерцы 5 февраля встретятся с литовским "Стумбрасом", обладателем Кубка страны-2017. По итогам прошлого года команда стала самой молодой в высшем дивизионе Литвы – средний возраст игроков "Стумбраса" составил 22,5 года.
Матч пройдет на тренировочном поле "Калиста" и начнется в 11.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-04-zavtra-sine-belo-golubye-provedut-tovarishcheskiy-match-s-komandoy-iz-litvy.htm