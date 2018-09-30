"Зенит" против "Анжи": одна победа в шести матчах

В матче девятого тура чемпионата России "Анжи" обыграл "Зенит" (2:1) и подтвердил звание одного из самых неудобных соперников для сине-бело-голубых. В шести последних очных встречах питерцы добились всего одной победы при трех ничьих и двух поражениях. (Кирилл Бурдаков)
Шесть последних матчей "Зенита" против "Анжи"
|
Дата
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
2:2
|
Дзюба-2 – Бериша, Боли
|
27.10.2016
|
Кубок
|
0:4
|
Будковский-2, Гасанов, Бериша
|
08.04.2017
|
Чемпионат
|
1:1
|
Кокорин -Яковлев
|
01.10.2017
|
Чемпионат
|
2:2
|
Кокорин, Паредес – Данченко, Кацаев
|
14.04.2018
|
Чемпионат
|
1:0
|
Дриусси
|
30.09.2018
|
Чемпионат
|
1:2
|
Маркизио – Понсе, Кулик
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