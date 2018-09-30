"Зенит" против "Анжи": одна победа в шести матчах

В матче девятого тура чемпионата России "Анжи" обыграл "Зенит" (2:1) и подтвердил звание одного из самых неудобных соперников для сине-бело-голубых. В шести последних очных встречах питерцы добились всего одной победы при трех ничьих и двух поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Шесть последних матчей "Зенита" против "Анжи"