16:25 | Футбол — РПЛ

"Зенит" против "Анжи": одна победа в шести матчах

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В матче девятого тура чемпионата России "Анжи" обыграл "Зенит" (2:1) и подтвердил звание одного из самых неудобных соперников для сине-бело-голубых. В шести последних очных встречах питерцы добились всего одной победы при трех ничьих и двух поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Шесть последних матчей "Зенита" против "Анжи"

Дата

Турнир

Счет

Голы

25.09.2016

Чемпионат

2:2

Дзюба-2 – Бериша, Боли

27.10.2016

Кубок

0:4

Будковский-2, Гасанов, Бериша

08.04.2017

Чемпионат

1:1

Кокорин -Яковлев

01.10.2017

Чемпионат

2:2

Кокорин, Паредес – Данченко, Кацаев

14.04.2018

Чемпионат

1:0

Дриусси

30.09.2018

Чемпионат

1:2

Маркизио – Понсе, Кулик
Анжи - Зенит

 

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