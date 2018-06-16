"Зенит" прошел медосмотр и завтра отправится в Австрию

Игроки "Зенита", не принимающие участия в чемпионате мира-2018, прошли медицинское обследование, информирует официальный сайт петербургского клуба.
Юрий Лодыгин, Эрнани, Луиш Нету, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Миха Мевля, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Себастьян Дриусси прошли всех необходимых специалистов и выполнили предложенные тесты.
Завтра "Зенит" отправится в Австрию, где будет работать на сборах в течение двух недель.
В минувшем сезоне петербургская команда заняла 5-е место в чемпионате России.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-16-sine-belo-golubye-proshli-medosmotr-zavtra-komanda-otpravitsya-v-avstriyu.htm