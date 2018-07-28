"Зенит" проиграл "Енисею" в матче молодежного первенства России

"Зенит" уступил" "Енисею" в гостевом матче 1-го тура молодежного первенства России со счетом 1:2. Встреча прошла в Красноярске.



Основные команды "Зенита" и "Енисея" проведут свой матч завтра, 29 июля, в Тюмени на стадионе "Геолог".

"Енисей" – "Зенит": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)

Молодежное первенство России сезона-2018/19

1-й тур



"Енисей - мол." (Красноярск) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:1 (2:1)



Голы: Левин, 7 (0:1). Воробьев, 8 (1:1). Матвиенко, 20 (2:1).



Судья: Сафоненко (Абакан).



28 июля. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".