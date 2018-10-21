"Зенит" проиграл "Динамо", оставшись в меньшинстве в первом тайме

"Динамо" на своем поле обыграло "Зенит" со счетом 1:0 в матче 11-го тура чемпионата России. Столичный клуб одержал третью победу в сезоне и поднялся на девятое место в турнирной таблице, "Зенит" идет на первой строчке.

Уже в первом тайме гости остались в меньшинстве – арбитр Сергей Иванов во второй раз наказал Дриусси желтой карточкой и удалил его с поля. Рефери решил проявить принципиальность и вынес зенитовцу предупреждение за неспортивное поведение, а вслед за ним достал красную карточку.

Победу бело-голубым принес гол Федора Черных. Литовец забил второй мяч в этом сезоне чемпионата.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Черных, 75.

"Динамо": Шунин, Соснин, Хольмен, Шуньич, Рауш, Кардозу (Луценко, 67), Тетте (Москвичев, 61), Соу, Панченко, Жоаузинью, Черных (Терехов, 83).

"Зенит": Лунев, Смольников (Заболотный, 82), Иванович, Нету, Чернов, Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Кузяев (Шатов, 42), Дриусси, Дзюба.Предупреждения: Хольмен, 23. Тетте, 25. Дриусси, 28. Краневиттер, 69.

Удаление: Дриусси, 37 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Гаврилин (Владимир), Назаров (Невинномысск).

21 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Динамо" – "Зенит": трансляция

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