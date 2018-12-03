"Зенит" проиграл "Арсеналу", пропустив четыре гола. Отрыв от "Краснодара" - всего два очка

"Зенит" проиграл "Арсеналу" в гостевом матче 16-го тура премьер-лиги (2:4). Дублем в составе туляков отметился нападающий Эванс Кангва, по одному голу забили хавбеки Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. У "Зенита" отличились полузащитники Далер Кузяев и Эрнани.

"Зенит" с 34 очками остался на 1-м месте, отрыв от "Краснодара", идущего вторым, - 2 очка. "Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на 10 строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4:2 (2:1)

Голы: Кангва, 6 (1:0). Кузяев, 21 (1:1). Мирзов, 38 (2:1). Эрнани, 57 (2:2). Кангва, 74 (3:2). Бакаев, 77 (4:2).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кадири, Ткачев, Мирзов, Кангва (Ожегович, 90+3).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Мевля (Заболотный, 79), Иванович, Анюков, Кузяев, Паредес (Смольников, 73), Эрнани, Ерохин, Мак, Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).

Предупреждения: Альварес, 34. Мирзов, 41. Паредес, 41. Кузяев, 53. Дзюба, 71. Анюков, 86.

Судьи: Еськов. Еремин (оба - Москва), Петросян (Бронницы).

03 декабря. Тула. Стадион "Арсенал".

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