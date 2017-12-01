"Зенит" призвал расследовать незаконные действия ОМОНа после матча со "Спартаком"

"Зенит" назвал неприемлемыми действия правоохранительных органов в отношении болельщиков петербургской команды после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Ранее в интернете появилось видео с задержанием поклонников сине-бело-голубых за использование пиротехники во время игры.

- "Зенит" не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов – заявили в пресс-службе сине-бело-голубых. – Правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. Агрессивные действия отдельных представителей полиции в отношении болельщиков "Зенита" не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания. По сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку в центре внимания полиции оказались не нарушители, а простые болельщики.

В преддверии чемпионата мира-2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами выработали эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуют ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Но несогласованные и незаконные действия отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.

Также в "Зените" призвали расследовать инцидент с нападением ОМОНа на болельщиков и выразили надежду, что подобное больше не повторится.

– Наш клуб рассчитывает, что руководство правоохранительных структур и футбольные власти дадут должную правовую оценку незаконным действиям к отношении болельщиков "Зенита" и примут необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Жесткое задержание фанатов "Зенита" после матча со "Спартаком". Видео