"Зенит" призвал расследовать незаконные действия ОМОНа после матча со "Спартаком"

"Зенит" назвал неприемлемыми действия правоохранительных органов в отношении болельщиков петербургской команды после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Ранее в интернете появилось видео с задержанием поклонников сине-бело-голубых за использование пиротехники во время игры.
- "Зенит" не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов – заявили в пресс-службе сине-бело-голубых. – Правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. Агрессивные действия отдельных представителей полиции в отношении болельщиков "Зенита" не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания. По сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку в центре внимания полиции оказались не нарушители, а простые болельщики.
В преддверии чемпионата мира-2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами выработали эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуют ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Но несогласованные и незаконные действия отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.
Также в "Зените" призвали расследовать инцидент с нападением ОМОНа на болельщиков и выразили надежду, что подобное больше не повторится.
– Наш клуб рассчитывает, что руководство правоохранительных структур и футбольные власти дадут должную правовую оценку незаконным действиям к отношении болельщиков "Зенита" и примут необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Жесткое задержание фанатов "Зенита" после матча со "Спартаком". Видео
konoval
На зеркало неча пенять, коли р.о.жа крива. Наваляли д.е.б.ил.ам и правильно сделали. Неча палить что попало на стадионе. Идите к себе домой и жгите там у себя на кухне, что хотите. Тоже самое относится ко всем отморо33кам, в т.ч. и к спартачам. 33a.e.б.али уже своими дымовухами. Сами ничего не видят и другим смотреть мешают, к.о.33лы.
15:42
VentoR
"Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиции в отношении болельщиков "Зенита"..." - что, вот прям в отношении ВСЕХ ласковых и благочестивых болельщиков Зенита были приняты меры? Точно, что не в отношении отдельных и к тому же агрессивных???
14:55
Ю.Ю.
Семь ветров ______________ Когда 1,5 года назад, на Петровиче, тоже самое делали КБ болелы, причём громогласно всем гостевым сектором, их никто не щемил.
14:51
Семь ветров
Это о том видео где кучка абсолютно целых "культурных" лежат на полу, а представители Закона интересуются, кто ж там предлагал Москве вступить в оральный контакт с кем то из этих немытых. И что интересно, ни один из этих питерских героев не признался, напротив - "Дяденька, это не я..." Не умеешь себя вести в обществе - будешь наказан, и это правильно. И неважно в каких цветах. Беспредел это когда в условной Казани на морозе людей раздеваться заставляли только потому, что это болелы Спартака. Со стороны спартачей ничего нарушено не было, к примеру, а тут несколько дегенератов выпросили себе поездку в отделение с получением штрафа, все норм.
14:46
zega
А че то Зенит не осуждает своих больных педикулезом на всю голову за аморальное поведение в здоровом обществе.
14:25
warning_CSKA_is_here
Да менты реально охреневшие, не только в Москве, они везде чувствуют себя королями.
14:17