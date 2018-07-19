"Зенит" призвал фанатов бороться с проявлениями расизма

"Зенит" призвал болельщиков бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии после решения УЕФА отклонить апелляцию клуба и оставить в силе наказание в виде закрытия домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

- Мы любим наших болельщиков и счастливы, когда собирается полный стадион, - приводит РИА Новости заявление петербургского клуба. - Болельщики всегда поддерживают нашу команду. Однако первый домашний матч "Зенита" в Лиге Европы пройдет без зрителей. Еще раз призываем фанатов проявлять толерантность и выступать против любых проявлений расизма и ксенофобии.

Напомним, "Зенит" был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).

