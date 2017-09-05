"Зенит" приостановил продажу билетов на матч с "Уфой"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о приостановке продажи билетов на матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы". Клуб принял такое решение в связи с возможным переносом даты проведения игры.

Изначально планировалось, что матч "Зенит" - "Уфа" должен был состояться 17 сентября. Начало игры было запланировано на 19.00 по московскому времени. Дата проведения встречи может быть изменена в связи с тем, что на 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара", начало матча - 22.05 по москоскому времени.

Отмечается, что ранее приобретенные билеты на игру против "Уфы" будут действительны. Данные о возобновлении продажи билетов и точной дате проведения матча будет представлены дополнительно.