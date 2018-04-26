19:40 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" пригласил солиста 30 Seconds To Mars на матч с ЦСКА

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"Зенит" в своем англоязычном Твиттере пригласил солиста американской рок-группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- Эй, Джаред Лето, если вы на выходных будете в Санкт-Петербурге, то не хотите посетить матч "Зенит" - ЦСКА в качестве нашего гостя? - говорится в сообщении.

Напомним, встреча "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 16.30 по московскому времени. За день до этого 30 Seconds To Mars даст концерт в Москве в СК "Олимпийский".

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

баламошка, конечно, для Москвы 1 тысяча рублей (на матч с конями), это бесплатно, на нее даже билет в метро не купить, все так дороха-бохато. Однако ссыль то на ваш билет, на зоодерби. На открытие. С таким билетом пропустят на "Крестовский"?

20:20

баламошка

Millwall82//////////И чего? Стоимость билета можно написать и 1 000 000, но при этом раздавать их бесплатно, чем немытые манагеры и занимаются. А потом такие болваны как ты начинают орать, что стадион окупится и что вы короли ВЦИОМ)

20:15

Millwall82

баламошка, ты только хрюкающим собратьям не показывай эту ссылку, https://pbs.twimg.com/media/DaxvaqbW0AAQrlh.jpg говори что билеты стоили по 100 тысяч на зоодерби.

20:04

баламошка

Чё это за чмо? Это типо пиар такой у газовых макатологов? Такой же, как и бесплатные билеты до этого? Лучше бы Лещенко позвлали или Юрку Шатунова.

19:58

Millwall82

СЭкс, у вас что-то с комментами беда на форуме.

19:54

Millwall82

Не люблю Джарда Лето, считаю его актером одной роли...Наркомана из к/ф "Реквием по мечте", да и музыка не близка, но если придет, то это будет оч. круто и для Зенита и для его поклонников.

19:47

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