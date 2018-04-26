"Зенит" пригласил солиста 30 Seconds To Mars на матч с ЦСКА

"Зенит" в своем англоязычном Твиттере пригласил солиста американской рок-группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.



- Эй, Джаред Лето, если вы на выходных будете в Санкт-Петербурге, то не хотите посетить матч "Зенит" - ЦСКА в качестве нашего гостя? - говорится в сообщении.



Напомним, встреча "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 16.30 по московскому времени. За день до этого 30 Seconds To Mars даст концерт в Москве в СК "Олимпийский".

Hey @JaredLeto if you're in St. Petersburg this weekend want to visit the Zenit v CSKA Moscow game as our guest? #ZenitCSKA pic.twitter.com/QQRql3Mquj – FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 апреля 2018 г.