"Зенит" пригласил солиста 30 Seconds To Mars на матч с ЦСКА

"Зенит" в своем англоязычном Твиттере пригласил солиста американской рок-группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
- Эй, Джаред Лето, если вы на выходных будете в Санкт-Петербурге, то не хотите посетить матч "Зенит" - ЦСКА в качестве нашего гостя? - говорится в сообщении.
Напомним, встреча "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 апреля на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 16.30 по московскому времени. За день до этого 30 Seconds To Mars даст концерт в Москве в СК "Олимпийский".
Hey @JaredLeto if you're in St. Petersburg this weekend want to visit the Zenit v CSKA Moscow game as our guest? #ZenitCSKA pic.twitter.com/QQRql3Mquj– FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 апреля 2018 г.
Millwall82
баламошка, конечно, для Москвы 1 тысяча рублей (на матч с конями), это бесплатно, на нее даже билет в метро не купить, все так дороха-бохато. Однако ссыль то на ваш билет, на зоодерби. На открытие. С таким билетом пропустят на "Крестовский"?
20:20
баламошка
Millwall82//////////И чего? Стоимость билета можно написать и 1 000 000, но при этом раздавать их бесплатно, чем немытые манагеры и занимаются. А потом такие болваны как ты начинают орать, что стадион окупится и что вы короли ВЦИОМ)
20:15
Millwall82
баламошка, ты только хрюкающим собратьям не показывай эту ссылку, https://pbs.twimg.com/media/DaxvaqbW0AAQrlh.jpg говори что билеты стоили по 100 тысяч на зоодерби.
20:04
баламошка
Чё это за чмо? Это типо пиар такой у газовых макатологов? Такой же, как и бесплатные билеты до этого? Лучше бы Лещенко позвлали или Юрку Шатунова.
19:58
Millwall82
СЭкс, у вас что-то с комментами беда на форуме.
19:54
Millwall82
Не люблю Джарда Лето, считаю его актером одной роли...Наркомана из к/ф "Реквием по мечте", да и музыка не близка, но если придет, то это будет оч. круто и для Зенита и для его поклонников.
19:47