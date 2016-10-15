17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" прибыл в Екатеринбург

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"Зенит" прибыл в Екатеринбург на матч 10-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Поединок состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 20 футболистов:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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