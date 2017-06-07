"Зенит" презентует Манчини 13 июня

13 июня в 19.00 в Санкт-Петербурге состоится презентация нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Мероприятие пройдет на "Сибур-Арене", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с российским клубом по схеме "3+2".
На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил клуб в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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ShellSPb
Свинству Бой! правильно - рядом с Зенит Ареной ;) все кто пелил теперь сидят у вас в московии в совете федерации
14:46
Свинству Бой!
Пригласят хряка, забьют и всем подарят по шашлычку. у-ха-ха. Хряк не жилец.
14:43
Свинству Бой!
ShellSPb ////Это там же ,где и Распил наша Арена, чуть в стороне.
14:42
Хряк
Бабушек и дедушек скорее всего не пустят на презентацию.
14:37
ShellSPb
сибур-Арена это где?
14:27