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"Зенит" презентует Манчини 13 июня

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13 июня в 19.00 в Санкт-Петербурге состоится презентация нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Мероприятие пройдет на "Сибур-Арене", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с российским клубом по схеме "3+2".

На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил клуб в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ShellSPb

Свинству Бой! правильно - рядом с Зенит Ареной ;) все кто пелил теперь сидят у вас в московии в совете федерации

14:46

Свинству Бой!

Пригласят хряка, забьют и всем подарят по шашлычку. у-ха-ха. Хряк не жилец.

14:43

Свинству Бой!

ShellSPb ////Это там же ,где и Распил наша Арена, чуть в стороне.

14:42

Хряк

Бабушек и дедушек скорее всего не пустят на презентацию.

14:37

ShellSPb

сибур-Арена это где?

14:27