"Зенит" презентует Манчини 13 июня

13 июня в 19.00 в Санкт-Петербурге состоится презентация нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Мероприятие пройдет на "Сибур-Арене", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с российским клубом по схеме "3+2".

На должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил клуб в 2016 году. По итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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