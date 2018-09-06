18:08 | Футбол — РПЛ

"Зенит" представит Маркизио 9 сентября

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"Зенит" представит нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3 сентября, подписав двухлетний контракт.

Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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