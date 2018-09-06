"Зенит" представит Маркизио 9 сентября

"Зенит" представит нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3 сентября, подписав двухлетний контракт.
"Зенит" представит Клаудио Маркизио на стадионе "Санкт-Петербург"! ⚡– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 6 сентября 2018 г.
Детали: https://t.co/fKcqg8WAul pic.twitter.com/MJw6HOkajT
Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.