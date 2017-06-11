"Зенит" предпримет новую попытку подписать Маноласа?

"Зенит" еще раз попытается заполучить защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Radio Radio. Ранее сообщалось, что 25-летний грек отказался переходить в команду из Санкт-Петербурга.

Манолас готов продлить контракт с "Ромой", однако не исключает ухода из команды. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини лично заинтересован в услугах футболиста. Руководство сине-бело-голубых готово предложить защитнику контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год.

Также ранее сообщалось об интересе "Зенита" к другому игроку римлян Федерико Фасио. Манолас играет за "Рому" с 2014 года, а в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Всего за клуб на его счету 131 матч, 2 гола и 5 передач.