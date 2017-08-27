"Зенит" предложил болельщикам сфотографироваться на железном троне перед матчем с "Ростовом"

Пресс-служба "Зенита" предложила болельщикам сфотографироваться на железном троне из сериала "Игра престолов" перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ростова". Фанаты также могут разукрасить лицо в цвета санкт-петербургской команды.

Матч "Зенит" – "Ростов" состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.