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16:44 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" предложил болельщикам сфотографироваться на железном троне перед матчем с "Ростовом"

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Пресс-служба "Зенита" предложила болельщикам сфотографироваться на железном троне из сериала "Игра престолов" перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ростова". Фанаты также могут разукрасить лицо в цвета санкт-петербургской команды.

Матч "Зенит" – "Ростов" состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ДжЫмкО

Сравнить согаз с феодальным государством? Ну что ж, логично)

17:19

Жорик Вартанов

ой чуть не забыл, Газорожденный)

17:12

King's Bounty IX

на железном страпоне....

16:51

merniloskut

Так вот во что играют бакланы!

16:49