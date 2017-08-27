"Зенит" предложил болельщикам сфотографироваться на железном троне перед матчем с "Ростовом"

Пресс-служба "Зенита" предложила болельщикам сфотографироваться на железном троне из сериала "Игра престолов" перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ростова". Фанаты также могут разукрасить лицо в цвета санкт-петербургской команды.
Матч "Зенит" – "Ростов" состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
The Fan Promenade is setting up at Stadium St.Petersburg, take a photo in the Iron Throne or get your face painted before #ZenitRostov pic.twitter.com/nbLaSYaGTg– FC Zenit in English (@fczenit_en) 27 августа 2017 г.
ДжЫмкО
Сравнить согаз с феодальным государством? Ну что ж, логично)
17:19
Жорик Вартанов
ой чуть не забыл, Газорожденный)
17:12
King's Bounty IX
на железном страпоне....
16:51
merniloskut
Так вот во что играют бакланы!
16:49