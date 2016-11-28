12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" пожелал всем доброго утра видео Дзюбы и Лодыгина

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"Зенит" на своей странице в твиттере пожелал доброго утра болельщикам видеороликом с нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Футболисты покидают поле "Петровского" после одного из домашних матчей, обмениваются мнениями и обнимаются.

Ранее ряд СМИ сообщил, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2). При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.

"Зенит": драки в раздевалке не было //
Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать" //
Ошибки Лодыгина. Что так разозлило Дзюбу

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Promesov

А я думал они покажут видео обнимающих Дзюбу и Лодыгина(с фофаном он похоже), а ннет не показали

14:14

BlackKnight

БорщисалО - это пять!!! :-)

13:16

Eleron

Красавец стадион в Краснодаре, а это что? "Петровский" ? ))) Ну ребята, совсем ***

13:07

БорщисалО

Раз такие дешевые отмазки пошли, то, похоже, что-то было. Дзюба вообще-то не побои обещал жестом, а жесткое сексуальное доминирование.

13:01

**гость**

Придурки , видео не из Краснодара !

12:47

liliput

значит была, если оправдываются!

12:45

BlackKnight

На кого рассчитана эта подложная (в рамках конкретного матча) картинка, с бог знает какого матча?

12:44

Долой марионеток-макларенеток

Недалёкий жест, лишь подтверждающий истину.

12:43

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