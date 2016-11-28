"Зенит" пожелал всем доброго утра видео Дзюбы и Лодыгина

"Зенит" на своей странице в твиттере пожелал доброго утра болельщикам видеороликом с нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Футболисты покидают поле "Петровского" после одного из домашних матчей, обмениваются мнениями и обнимаются.

Ранее ряд СМИ сообщил, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2). При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.

"Зенит": драки в раздевалке не было //

Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать" //

Ошибки Лодыгина. Что так разозлило Дзюбу