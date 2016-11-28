"Зенит" пожелал всем доброго утра видео Дзюбы и Лодыгина

"Зенит" на своей странице в твиттере пожелал доброго утра болельщикам видеороликом с нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Футболисты покидают поле "Петровского" после одного из домашних матчей, обмениваются мнениями и обнимаются.
Ранее ряд СМИ сообщил, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2). При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.
Доброе утро 🙏 pic.twitter.com/LUuk2hsiOy– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 November 2016
"Зенит": драки в раздевалке не было //
Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать" //
Ошибки Лодыгина. Что так разозлило Дзюбу
Promesov
А я думал они покажут видео обнимающих Дзюбу и Лодыгина(с фофаном он похоже), а ннет не показали
14:14
BlackKnight
БорщисалО - это пять!!! :-)
13:16
Eleron
Красавец стадион в Краснодаре, а это что? "Петровский" ? ))) Ну ребята, совсем ***
13:07
БорщисалО
Раз такие дешевые отмазки пошли, то, похоже, что-то было. Дзюба вообще-то не побои обещал жестом, а жесткое сексуальное доминирование.
13:01
**гость**
Придурки , видео не из Краснодара !
12:47
liliput
значит была, если оправдываются!
12:45
BlackKnight
На кого рассчитана эта подложная (в рамках конкретного матча) картинка, с бог знает какого матча?
12:44
Долой марионеток-макларенеток
Недалёкий жест, лишь подтверждающий истину.
12:43