"Зенит" пожелал Манчини побед и трофеев в день рождения

"Зенит" поздравил главного тренера Роберто Манчини с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 53 года.

– Уважаемый Роберто! Мы хотели бы пожелать Вам новых побед, трофеев и только хорошего настроения. Мы верим, что "Зенит" под Вашим руководством достигнет самых высоких вершин! С праздником! – говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.

Сегодня в матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет со "Спартаком". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.