11:19 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" пожелал Манчини побед и трофеев в день рождения

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"Зенит" поздравил главного тренера Роберто Манчини с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 53 года.

Уважаемый Роберто! Мы хотели бы пожелать Вам новых побед, трофеев и только хорошего настроения. Мы верим, что "Зенит" под Вашим руководством достигнет самых высоких вершин! С праздником! – говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.

Сегодня в матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет со "Спартаком". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-27-roberto-manchini-53.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bibik.i

Вот и проверим отношение игроков к тренеру, игра всё покажет.

11:31