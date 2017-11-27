"Зенит" пожелал Манчини побед и трофеев в день рождения

"Зенит" поздравил главного тренера Роберто Манчини с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 53 года.
– Уважаемый Роберто! Мы хотели бы пожелать Вам новых побед, трофеев и только хорошего настроения. Мы верим, что "Зенит" под Вашим руководством достигнет самых высоких вершин! С праздником! – говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.
Сегодня в матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет со "Спартаком". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Роберто Манчини – 53! Поздравляем с днем рождения! Buon compleanno, Mister! pic.twitter.com/8Zsw1I0lQX– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 ноября 2017 г.
bibik.i
Вот и проверим отношение игроков к тренеру, игра всё покажет.
11:31