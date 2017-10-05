"Зенит" поздравил Зырянова с юбилеем

"Зенит"​ на официальном сайте поздравил экс-полузащитника команды Константина Зырянова с днем рождения. Сегодня ему исполняется 40 лет. В настоящее время Зырянов выступает за "Зенит-2".

В основном составе сине-бело-голубых Зырянов провел 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

"Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим Вас за невероятные 10 лет, которые Вы провели вместе с "Зенитом", и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков сине-бело-голубых! С праздником!" - говорится в тексте поздравления.