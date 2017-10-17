"Зенит" поздравил Виллаш-Боаша с днем рождения видеороликом двухлетней давности

"Зенит" на своей странице в Твиттере поздравил бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с днем рождения. Сегодня португальскому специалисту исполняется 40 лет. Сине-бело-голубые также опубликовали видеоролик о том, как они отпраздновали этот день два года назад.

"С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш! Давайте вспомним, как мы отпраздновали этот день два года назад", - написано в Твиттере.

Виллаш-Боаш возглавил "Зенит" в марте 2014 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые стали чемпионами России и выиграли Кубок и Суперкубок России. В 2016 году он покинул клуб. Сейчас он работает в "Шанхай Шанган".