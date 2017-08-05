"Зенит" поздравил Веденеева с 60-летием

"Зенит" на своей странице в Твиттере поздравил с юбилеем бывшего полузащитника Сергея Веденеева. Сегодня, 5 августа, ему исполнилось 60 лет.

Веденеев выступал в "Зените" в период с 1980 по 1986 год, а также с 1988 по 1989 год. Кроме того, он представлял ЦСКА, куйбышевские "Крылья Советов", "Даугаву". В 1997 году он завершил карьеру в петербуржском "Динамо".