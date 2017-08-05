"Зенит" поздравил Веденеева с 60-летием

"Зенит" на своей странице в Твиттере поздравил с юбилеем бывшего полузащитника Сергея Веденеева. Сегодня, 5 августа, ему исполнилось 60 лет.
Веденеев выступал в "Зените" в период с 1980 по 1986 год, а также с 1988 по 1989 год. Кроме того, он представлял ЦСКА, куйбышевские "Крылья Советов", "Даугаву". В 1997 году он завершил карьеру в петербуржском "Динамо".
Сегодня 60-летний юбилей отмечает один из лучших опорных полузащитников в истории "Зенита" Сергей Веденеев! С праздником! pic.twitter.com/JcDRFvCwYD– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 августа 2017 г
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