"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу

"Зенит" на официальной странице в Твиттере поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу. Сегодня команда из Ленинградской области после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) гарантировала себе повышение в классе.
Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.
@fctosno pic.twitter.com/xNYkOdAnD6– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 мая 2017 г.
merniloskut
Ещё бы Оренбург в лиге остался, так у Газпрёма вообще праздник будет, не 6 а целых 12 гарантированных очков!
19:00