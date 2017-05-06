"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу

"Зенит" на официальной странице в Твиттере поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу. Сегодня команда из Ленинградской области после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) гарантировала себе повышение в классе.

Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.