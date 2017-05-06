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"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу

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"Зенит" на официальной странице в Твиттере поздравил "Тосно" с выходом в премьер-лигу. Сегодня команда из Ленинградской области после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) гарантировала себе повышение в классе.

Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Ещё бы Оренбург в лиге остался, так у Газпрёма вообще праздник будет, не 6 а целых 12 гарантированных очков!

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