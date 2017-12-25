"Зенит" поздравил свою болельщицу с 95-летием

"Зенит" поздравил с днем рождения одну из старейших болельщиц клуба. 95-летие отметила Августа Александровна Мизандронцева. Навестили именинницу игроки "Зенита-2" Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев, сообщает официальный Инстаграм клуба.
– Они вручили Августине Александровне подарки от клуба и за чаепитием узнали историю ее увлечения сине-бело-голубыми, – говорится в сообщении "Зенита". – Футболисты передали Августе Александровне самые теплые пожелания от всех игроков и сотрудников клуба и пригласили на ближайший домашний матч на стадионе "Санкт-Петербург" против "Селтика", который состоится 22 февраля.
"Зенит" поздравил с 95-летием Августу Александровну Мизандронцеву, одну из старейших болельщиц клуба. Навестить именинницу отправились игроки "Зенита"-2 Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев (всего 58 лет на троих). Они вручили Августине Александровне подарки от клуба и за чаепитием узнали историю ее увлечения сине-бело-голубыми. Футболисты передали Августе Александровне самые теплые пожелания от всех игроков и сотрудников клуба и пригласили на ближайший домашний матч на стадионе "Санкт-Петербург" против "Селтика", который состоится 22 февраля.
Termin79
Позорище, только Зенит 2 и смогли отправить к ней.
14:34
sawrtre
В КАКОМ МЕСТЕ ОНА БОЛЕЛЬЩИЦА?ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР? МОЖЕТ ВАМ СПУТНИК КАКОЙ-НИБУДЬ ОБОЗВАТЬ ЗЕНИТ И ЗАПУСТИТЬ.ВОТ В НОВОСТЯХ БУДУТ ПОСТОЯННО О ЗЕНИТЕ ГОВОРИТЬ И ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ ,ЗНАЮЩИЕ ЗЕНИТ.
13:56
GalacticBoy
Она даже не сказала,почему у нее отняли газ
13:28
maak
А воровать чужую историю разве не плагиатом называют? Своего ничего нет, так чужое испохабим - таков девиз по жизни у бомжар.
13:27
Serenky25
А так же ей разрешили, в этом месяце, на крышу стадиона не скидываться. Только на поле.
13:21