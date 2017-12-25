"Зенит" поздравил свою болельщицу с 95-летием

"Зенит" поздравил с днем рождения одну из старейших болельщиц клуба. 95-летие отметила Августа Александровна Мизандронцева. Навестили именинницу игроки "Зенита-2" Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев, сообщает официальный Инстаграм клуба.

– Они вручили Августине Александровне подарки от клуба и за чаепитием узнали историю ее увлечения сине-бело-голубыми, – говорится в сообщении "Зенита". – Футболисты передали Августе Александровне самые теплые пожелания от всех игроков и сотрудников клуба и пригласили на ближайший домашний матч на стадионе "Санкт-Петербург" против "Селтика", который состоится 22 февраля.