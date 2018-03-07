"Зенит" поздравил Спаллетти с 59-летием

"Зенит" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти, который в настоящее время возглавляет "Интер". Сегодня, 7 марта, итальянскому специалисту исполняется 59 лет.

Напомним, Спаллетти руководил командой из Санкт-Петербурга с 2009 по 2014 год. При нем сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также по разу выиграли Кубок и Суперкубок России.

На международной арене он дважды выводил "Зенит" в плей-офф Лиги чемпионов, но команда ни разу не преодолела стадию 1/8 финала.