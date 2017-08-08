"Зенит" поздравил Смольникова с 29-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил защитника команды Игоря Смольникова с днем рождения. 8 августа игроку обороны исполняется 29 лет.

– Уважаемый Игорь, – говорится в поздравлении петербургского клуба. Мы благодарим вас за неоценимую пользу, которую вы приносите "Зениту", желаем вам и вашей семье счастья, здоровья и успехов! С праздником!

Напомним, Смольников выступает за петербургский клуб с 2013 года, проведя за это время 122 матча и забив 8 голов. В сезоне-2017/18 он принял участие в четырех играх чемпионата России, получив одну желтую карточку, а также удаление в игре 4-го тура со "Спартаком".