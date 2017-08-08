11:57 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" поздравил Смольникова с 29-летием

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"Зенит" на своем официальном сайте поздравил защитника команды Игоря Смольникова с днем рождения. 8 августа игроку обороны исполняется 29 лет.

– Уважаемый Игорь, – говорится в поздравлении петербургского клуба. Мы благодарим вас за неоценимую пользу, которую вы приносите "Зениту", желаем вам и вашей семье счастья, здоровья и успехов! С праздником!

Напомним, Смольников выступает за петербургский клуб с 2013 года, проведя за это время 122 матча и забив 8 голов. В сезоне-2017/18 он принял участие в четырех играх чемпионата России, получив одну желтую карточку, а также удаление в игре 4-го тура со "Спартаком".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-08-igoryu-smolnikovu-29.htm

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Pleafant

Смольников ,конечно,боец и двужильный,но его технический багаж не велик.Он быстро бежит,но медленно решает и исполняет.А так,конечно,поздравления.

13:42

shpasic

а Луис Адриано его поздравил?

12:09

spetrov

Уже 29-ть? Думал, моложе.

12:05