"Зенит" поздравил с днем рождения Евгения Чернова

Сегодня защитнику "Зенита" Евгению Чернову исполняется 26 лет.

Чернов является воспитанник томского футбола. Летом 2010 года он впервые попал в заявку "Томи" для участия в чемпионате России, а 13 августа дебютировал в составе молодежной команды в матче с "Крыльев Советов" (0:3).

Футболист перешел в петербуржский клуб в феврале 2016 года из "Томи". За свою карьеру он также успел поиграть за "Газовик", "Енисей" и "Тосно".

"Зенит" поздравил футболиста с днем рождения.

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