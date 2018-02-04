"Зенит" поздравил Ригони с днем рождения

4 февраля аргентинскому нападающему "Зенита" Эмилиано Ригони исполнилось 25 лет, и перед утренней тренировкой на сборе в турецком Белеке команда поздравила именинника. Поздравление было традиционно футбольным - одноклубники аргентинца выстроились в "коридор", и Ригони пробежал по нему, получив праздничную порцию тумаков.

25-летний футболист провел за "Зенит" 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде. (Егор БЫЧКОВ)